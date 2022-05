«Live aus dem Chefbüro»: Was willst du von Bundespräsident Ignazio Cassis wissen?

Was willst du vom Aussenminister wissen? Reiche deine Frage im Formular unten ein.

Die Sendung «Live aus dem Chefbüro» findet am Dienstag ab zwölf Uhr statt.

Wie neutral ist die Schweiz im Ukraine-Krieg? Und setzt sich unser Land genügend für Frieden ein? Klar ist: Die Schweizer Neutralitätspolitik ist höchst umstritten. Ob Bundespräsident Ignazio Cassis nun per Live-Schaltung den ukrainischen Präsidenten Selenski begrüsst oder Sanktionen gegen Russland erklärt: Von mindestens einer Seite gibts immer Kritik.

Wie geht der Bundespräsident mit dieser Kritik um? Und wie soll die Schweiz die Neutralität in Zukunft gestalten? Am Dienstag ab zwölf Uhr nimmt sich Bundespräsident Ignazio Cassis bei «Live aus dem Chefbüro» Zeit für die 20-Minuten-Community. Was willst du vom 61-Jährigen Tessiner wissen? Schreibe es ins Formular.