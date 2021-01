Im Rahmen von «Live aus dem Chefbüro» trifft 20 Minuten den Bundespräsidenten am Sitz seines Departements im Bundeshaus in Bern.

Als Bundespräsident ist Guy Parmelin in der aktuellen Coronakrise besonders gefordert : Er leitet die Sitzungen der Landesregierung, hat den Stichentscheid bei Abstimmungen über neue Corona-Massnahmen und es ist jeweils am Bundespräsidenten, die Verschärfungen bei den Covid-Regeln der Bevölkerung zu vermitteln.

Am kommenden Montag um 12 Uhr stellt sich der SVP-Magistrat im Rahmen des Formats « Live aus dem Chefbüro » den Fragen der 20-Minuten-Community. Dabei besucht 20 Minuten den 61-jährigen Waadtländer im Bundeshaus Ost, am Sitz des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, dem Parmelin seit 2019 vorsteht. Was w illst du vom Bundespräsidenten wissen? Schreib deine Frage ins untenstehende Formular.

In seinen Ansprachen versucht e Parmelin zuletzt verstärkt, an das Verständnis der Bevölkerung zu appellieren . Dem Bundesrat sei bewusst, dass viele Menschen in der Schweiz unter der aktuellen Lage leide n würden, betonte der Waadtländer am Mittwoch. Und über die Massnahmen-Diskussion im Bundesrat sagte Parmelin: « Wir s uchen nach Lösungen, die vom grössten Teil der Bevölkerung mitgetragen werden. » Ihm sei klar, dass es immer Menschen gebe, die damit unzufrieden sind.