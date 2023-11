Was willst du von den Krankenkassen-Profis wissen?

Krankenkassen geben Lobbys Schuld an der Prämien-Explosion

Die Politik scheint das Problem der steigenden Gesundheitskosten nicht in den Griff zu bekommen. Das liegt teilweise an der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung, aber auch an schlagkräftigen Lobbys im Gesundheitsbereich. Der Verein «Lobbywatch» listet 130 Organisationen auf, welche mitmischen im Poker um begehrte Gelder im Gesundheitswesen. 13 Lobby-Gruppen sind besonders präsent. Darunter etwa die Pharma-Branche, Spitäler, Ärzte, Behinderten-Organisationen und die Krankenkassen.