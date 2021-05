Live-Chat - Was willst du von Guy Parmelin über die Agrar-Initiativen wissen?

Am Donnerstagabend steht Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) den Leserinnen und Lesern von 20 Minuten in einem Live-Chat Rede und Antwort.

Am 13. Juni stimmt das Volk gleich über zwei Agrar-Initiativen ab: Die Pestizid-Initiative und die Trinkwasser-Initiative. Die Pestizid-Initiative fordert ein Verbot künstlicher Pflanzenschutzmittel in der Schweiz. Die Trinkwasser-Initiative verlangt, dass nur noch diejenigen Landwirtschaftsbetriebe mit Direktzahlungen oder Subventionen unterstützt werden, die keine Pestizide einsetzen.



Am Donnerstagabend steht Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) den Leserinnen und Lesern von 20 Minuten in einem Live-Chat Rede und Antwort.