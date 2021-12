«Live aus dem Chefbüro» – Was willst du von Jungfraubahnen-Chef Urs Kessler wissen?

Members haben auch Zutritt in die VIP-Gondel des Eiger Express.

Er wird am Dienstag Fragen zum neuen VIP-Service für Skifahrer und Snowboarder beantworten. Wer im sogenannten Platinum-Club mit dabei ist, darf in die exklusive Lounge.

Am Dienstagmittag stellt sich der Chef der Jungfraubahn Urs Kessler im Rahmen der Sendung «Live aus dem Chefbüro» den Fragen der Community.

Wie behaupeten sich die Schweizer Bergbahnen in unsicheren Zeiten?

Deutschland erachtet die Schweiz als Corona-Hochburg. Jetzt steht für die hiesigen Hotels und Skigebiete die Wintersaison auf der Kippe. Der Verband Hotelleriesuisse warnt vor verheerenden Folgen . Eine Quarantäne würde die ausländischen Gäste davon abhalten, Ferien in der Schweiz zu verbringen.

Mitten in der Corona-Krise stemmte die Jungfraubahn das Grossprojekt V-Bahn, mit der die Touristen in Grindelwald künftig massiv schneller aufs Jungfraujoch kommen sollen. Dazu gehören neue, schnelle Gondelbahnen, gute Zubringerbahnen sowie ein modernes Umsteigeterminal mit Parkhaus, Shops und Gastronomie (siehe Box).

Wer bezahlt den Luxus am Berg? Können die Skigebiete so aus der Corona-Krise kommen? Am Dienstagmittag stellt sich Jungfraubahn-Chef Urs Kessler den Fragen der 20-Minuten-Community.