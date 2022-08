«Live aus dem Chefbüro»: Was willst du von Preisüberwacher  Stefan Meierhans wissen?

Stefan Meierhans (53) ist seit 2008 der Eidgenössische Preisüberwacher. Zuvor war er unter anderem im Stab des Vorstehers des Eidgenössischen Justiz- und Polizedepartements tätig und beriet den IT-Riesen Microsoft in politischen Angelegenheiten. Meierhans studierte Rechtswissenschaften an Unis in Basel, im norwegischen Oslo und im schwedischen Uppsala. Meierhans ist mit der Politikerin Béatrice Wertli verheiratet und hat zwei Kinder.