Was willst du von Swiss-CEO Dieter Vranckx wissen?

Die Swiss ist letztes Jahr zurück in die Gewinnzone geflogen , mit einem Plus von 456 Millionen Franken. Auch das erste Quartal 2023 schloss die Fluggesellschaft positiv ab. Das ist auch der Verdienst von Dieter Vranckx, der die Fluggesellschaft seit über zweieinhalb Jahren leitet.

Swiss-CEO stellt sich Fragen der 20-Minuten-Leserschaft

Vranckx hat einen herausfordernden Job, alleine von Januar bis März verantwortete er als CEO mehr als 27’000 Flüge zu über 100 Destinationen in rund 50 Ländern. Kann man da noch ruhig schlafen? Was sagt Vranckx zu den Herausforderungen in der Luftfahrt? Und wie denkt er über die Klimakleber an Flughäfen?