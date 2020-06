vor 1h

Mordermittlungen gegen Deutschen

Was wir im Fall Maddie wissen – und was nicht

Der 43-jährige Deutsche, der im Fall Madeleine McCann als Hauptverdächtiger gilt, ist ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter. Warum genau er unter Mordverdacht steht, ist nicht bekannt.

von Karin Leuthold

Darum gehts Polizisten aus verschiedenen Ländern versuchten, den mysteriösen Fall um die kleine Maddie jahrelang zu lösen – vergeblich.

Nun steht ein Deutscher, der jahrelang in Portugal lebte, unter Mordverdacht.

Ob der Fall jemals aufgeklärt wird, ist fraglich: Es gibt keine Zeugen und keine Leiche.

Am 3. Mai 2007 verschwindet die dreijährige Madeleine McCann spurlos aus der Ferienanlage Ocean Club im portugiesischen Praia da Luz. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen. Er steht im Verdacht, die kleine Britin ermordet zu haben.

Was wir zum Verdächtigen wissen:

• Der Verdächtige heisst Christian B., ist 43 Jahre alt, deutscher Staatsbürger und mehrfach vorbestraft.

• Zum Zeitpunkt von Maddies Verschwinden soll B. blondes kurzes Haar und einen hellen Teint gehabt haben. Er soll um die 1,82 Meter gross gewesen sein, mit eher schlanker Figur. 2007 dürfte er dem Aussehen eines 25- bis 30-Jährigen entsprochen haben, wie RTL berichtet. Bekannte beschreiben B. als merkwürdigen Typen.

• Derzeit sitzt der Mann in einem Gefängnis in Kiel eine alte Haftstrafe aus dem Jahr 2011 ab, bei der es um Drogenhandel geht. Parallel ist wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn Untersuchungshaft angeordnet.

• Der Verdächtige lebte zwischen 1995 und 2007 regelmässig an der Algarve in Portugal und für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Vor seinem Auslandsaufenthalt hatte er in der Region Braunschweig gewohnt.

• In Portugal ging Christian B. Gelegenheitsjobs unter anderem in der Gastronomie nach. Er soll seinen Lebensunterhalt zudem durch Einbruchdiebstähle in Hotels und Ferienwohnungen sowie Drogenhandel finanziert haben.

• B. wurde bereits mehrmals zu Haftstrafen verurteilt. So verbüsste er unter anderem wegen sexuellen Kindesmissbrauchs eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, aus der er im August 2018 entlassen wurde. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 21. April hervor.

• Im Dezember 2019 verurteilte demnach das Landgericht Braunschweig B. wegen Vergewaltigung unter Einbeziehung früherer Strafen zu sieben Jahren Haft. Er soll im Jahr 2005 in Praia da Luz eine 72 Jahre alte US-Amerikanerin in deren Haus überfallen und vergewaltigt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision liegt noch beim BGH.

• Dem «Spiegel» zufolge weist das Strafregister des Mannes insgesamt 17 Einträge auf. Schon im Oktober 1993 wurde eine zweijährige Jugendstrafe gegen den damals noch Minderjährigen verhängt – auch damals ging es unter anderem um Kindesmissbrauch, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Die Haftstrafen 22. Juni 2017: FFM-JVA-I: Untersuchungshaft, Kinderpornografie

3. Juli 2017: JVA Wolfenbüttel: Freiheitsstrafe, sexueller Missbrauch von Kindern

10. Oktober 2018: FFM-JVA-I: Freiheitsstrafe, Verstossgegen das Betäubungsmittelgesetz

18. Oktober 2018: JVA Kiel: U-Haft, Vergewaltigung

24. Juli 2019: JVA Wolfenbüttel: Freiheitsstrafe, Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz

19. Mai 2020: JVA Kiel: Freiheitsstrafe, Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz

Was wir zu den Ermittlungen wissen:

• Auf die Spur des Verdächtigen sind die Ermittler nach eigenen Angaben 2013 gekommen, durch einen Hinweis nach einer Sendung von «Aktenzeichen XY... ungelöst». Einen weiteren Hinweis gab es 2017. Das habe damals aber nicht für weitere Ermittlungen oder gar eine Festnahme gereicht.

• Am 3. Mai 2007, kurz bevor Maddie verschwand, soll B. zu «tatrelevanter» Zeit in Praia da Luz mit dem Handy telefoniert haben. Wie die portugiesische Zeitung Correio da Manha berichtet, führte B. das Telefonat zwischen 19.32 und 20.02 Uhr.

• Der Verdächtige soll in Portugal zwei auffälligere Autos gefahren haben, einen VW-Bus sowie einen Jaguar.

Was wir (noch) nicht wissen:

• Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hält Madeleine für tot. Das Kind oder seine sterblichen Überreste sind aber bis heute nicht gefunden.

• Unklar ist, wie genau die Tat verübt worden sein soll. Das sei Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, sagte ein Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) am Mittwoch bei «Aktenzeichen XY... ungelöst».

• Das Motiv ist demnach ebenfalls unklar. Möglich sei eine sexuelle Motivation oder dass nach einem zunächst geplanten Einbruch spontan auf ein Sexualdelikt umgeschwenkt wurde.

• Warum genau Christian B. mittlerweile unter Mordverdacht steht, ist offen. Die Ermittler haben sich bislang nicht dazu geäussert, welche konkreten Hinweise und Indizien sie haben.

• Ob es in Portugal zwischen 1995 und 2007 zu weiteren Übergriffen gekommen ist, ist unklar. «Wir schliessen nicht aus, dass es weitere Opfer von Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen gibt», so der BKA-Ermittler.

Dieser Mann wird kaum gestehen, denke ich. Justizexperte Henrique Machado

In Portugal wurden die Nachrichten aus Deutschland mit Hoffnung auf eine baldige Aufklärung des Falles, aber auch mit viel Skepsis aufgenommen. «Ohne die Leiche der kleinen Maddie und ohne Geständnis wird es wahrscheinlich sehr schwer sein, in einem Prozess die nötigen Beweise zu erbringen», sagte die erfahrene Anwältin Sofía Matos im portugiesischen Fernsehen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens von Maddie hätten sich schliesslich «zahlreiche andere Menschen verschiedener Nationalitäten in Nähe des Tatorts aufgehalten».

Ähnlich sieht die Lage der angesehene Justizexperte des portugiesischen Nachrichtensenders «TVI24», Henrique Machado. «Motiv und Gelegenheit reichen für eine Anklage nicht aus, es müssen andere Beweise her." Nach Informationen von Machado, die auf Quellen der portugiesischen Kriminalpolizei basieren, wird der Verdächtige eher nicht viel verraten. «Dieser Mann wird kaum gestehen, denke ich.»