«Malcolm & Marie», die neue Netflix-Produktion mit Zendaya (24) und David John Washington (36) in den Hauptrollen, begeisterte an einem Vorab-Screening Kritiker weltweit.

Am 5. Februar startet das Schwarzweiss-Drama «Malcolm & Marie» auf Netflix.

Die Story folgt einem einzigen Paar durch eine einzige Nacht

«Malcolm & Marie» folgt Filmemacher Malcolm (John David Washington) und seiner Partnerin Marie (Zendaya), bei denen nach der Rückkehr von einer Filmpremiere die Stimmung kippt. Zurück in den eigenen vier Wänden nimmt die Nacht unerwartete Wendungen und offenbart tiefe Wunden. Der Fokus auf diesen einen Abend und diese eine Beziehung fesselte Kritiker.

Der Film gilt als erste Spielfilm-Produktion, die vollumfänglich während Corona entstanden ist

Wie «Deadline» berichtet , hat Regisseur Sam Levinson das Script zu «Malcolm & Marie» innert sechs Tagen im ersten Lockdown geschrieben. Gedreht wurde mit offizieller Bewilligung und kleinem Team in einer Quarantäne-Bubble zwischen dem 17. Juni und dem 2. Juli 2020 in einem Privathaus im kalifornischen Küstenort Carmel.

Die One-Night-Storyline dürfte der Umsetzung geholfen haben, doch im Q&A, das Netflix im Anschluss zum Vorab-Screening durchführte, erklärte Levinson weitere Gründe für den Entscheid. Der Film soll «einbeziehen, wo wir aktuell sind; eingesperrt, zuhause, in Beziehungen, mit Liebe und Missständen konfrontiert, und dem Glück in alldem.»

Beide Hauptdarsteller gelten als Oscar-Kandidaten

Zur Erinnerung: Zendaya verdiente sich nach ihrer Disney- und Popstar-Karriere im September 2020 einen geschichtsträchtigen Emmy für ihre Hauptrolle in Levinsons Erfolgsserie «Euphoria». Damit wurde sie zur bisher jüngste Gewinnerin in dieser Kategorie. Gemäss «Deadline» soll sie es auch gewesen sein, die Levinson im Lockdown zum Drehbuchschreiben aufgefordert hat.

John David Washington war zuletzt als Lead in Christopher Nolans Blockbuster «Tenet» zu sehen, als Charakterdarsteller bewies er sich jedoch in seiner Hauptrolle als verdeckter Ku-Klux-Klan-Ermittler in Spike Lees «BlacKkKlansmann» von 2018. Der ehemalige American-Football-Profi ist Quereinsteiger hat eindeutig das Talent seines berühmten Dads Denzel Washington geerbt.