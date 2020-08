vor 1h

73 Tote, 3000 Verletzte

Was wir über die Explosion in Beirut wissen – und was nicht

Die Katastrophe von Beirut begann mit einem Brand am Hafen. Kurz darauf folgte eine gewaltige Detonation mit einer Pilzwolke. Am Ort der Explosion war offenbar eine grosse Menge Ammoniumnitrat gelagert gewesen.

von Karin Leuthold

Beirut wurde mit seinen 2,4 Millionen Einwohnern wurde zur «Katastrophen-Stadt» erklärt: Durch die Wucht der Explosion am Hafen der Küstenstadt gingen Fenster zu Bruch, Strassen waren mit Trümmern und Glasscherben übersät. Video: 20 Minuten / Twitter

Darum gehts Bei der Explosion von Beirut wurden grosse Teile des Hafens vollständig zerstört.

Videos vom Vorfall zufolge begann die Katastrophe mit einem Brand am Hafen.

Es wird darüber spekuliert, dass 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert seien.

Nach der Explosion in Beirut hat der Oberste Verteidigungsrat des Libanon den Katastrophenzustand in der Hauptstadt ausgerufen. Ministerpräsident Hassan Diab kündigte im Fernsehen an, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.

Das Unglück, das über 73 Menschen das Leben kostete, lässt noch viele Fragen offen.

Was führte zur Explosion?

Laut der libanesischen Nachrichtenagentur NNA war am Dienstag kurz vor 18 Uhr am Hafen von Beirut ein Feuer in einem Lagerhaus ausgebrochen. Mehrere Zeugen berichteten später von zwei Explosionen. Eine habe sich um 18.05 Uhr ereignet, die andere drei Minuten später. Zuerst habe es graue Rauchwolken gegeben, dann folgten die Detonationen und Flammen.

Was war am Hafen gelagert?

Innenminister Mohammed Fahmi sagte, nach vorläufigen Informationen sei ein hochexplosives Material detoniert, das seit 2014 am Hafen gelagert wurde. Präsident Michel Aoun erklärte dazu auf Twitter, es sei inakzeptabel, dass dort 2750 Tonnen des Stoffes sechs Jahre lang ohne Sicherheitsmassnahmen gelagert worden seien.

Anderen Berichten zufolge ereignete sich die Explosion in einem Lager für Feuerwerkskörper.

Was hat den enormen Explosionspilz auslösen können?

Am Abend gab es Spekulationen, eine grosse Menge Ammoniumnitrat sei im Hafen explodiert. Die Zersetzung des Stoffs, der auch zur Herstellung von Sprengsätzen dienen kann, führt bei höheren Temperaturen zu Detonationen. Die Substanz dient zum Raketenantrieb und vor allem zur Düngemittelherstellung. Berichten zufolge hatten libanesische Behörden 2700 Tonnen des Stoffs an Bord eines Schiffs sichergestellt und ihn seit mehreren Jahren im Hafen gelagert. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Noch am Dienstagabend durchsuchten Rettungskräfte Trümmer im Hafen der libanesischen Hauptstadt, von wo aus die Detonation bis Zypern zu spüren war.

Wie gross ist das Ausmass der Explosion?

Laut Behördenangaben erstrecken sich die Schäden kilometerweit. Die Detonation war sogar bis Zypern zu spüren – 200 Kilometer von Beirut entfernt. Der Bürgermeister von Beirut, Marwan Abboud, sagte, das Szenario erinnere ihn an Hiroshima und Nagasaki. «Ich habe in meinem ganze Leben keine Zerstörung in dieser Grössenordnung gesehen», so Abboud.

Gab es schon ähnliche Unglücke mit Ammoniumnitrat?

1921 kam es kam es in Ludwigshafen am Rhein im Oppauer Werk der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik zur grössten zivilen Explosionskatastrophe in Deutschland. Dabei kam es zu zwei kurz aufeinanderfolgenden Explosionen von etwa 400 Tonnen des Düngmittels Ammoniumsulfatnitrat. 559 Menschen wurden dabei getötet.

1947 explodierten ungefähr 2300 Tonnen Ammoniumnitrat an Bord des französischen Schiffs Grandcamp im Hafen von Texas. Dabei kamen 581 Menschen ums Leben.