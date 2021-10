Beziehungstipps – Was wir uns von Langzeitpaaren abschauen

1. Sie nehmen sich Zeit füreinander

Und zwar auch, wenn sie eigentlich gar keine haben. Selbst wenn eine superstressige, vollgeplante Woche ansteht, nehmen sich Paare in gesunden Langzeitbeziehungen Zeit für ihr Gegenüber. Sei es, indem sie regelmässig einen Abend oder ein paar wenige Stunden von allen anderen Terminen freischaufeln, sich hin und wieder kurz via Whatsapp melden oder abends im Bett in wenigen Minuten die Highlights des Tages durchgehen.