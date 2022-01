Kinostarts Januar 2022 - Was wir vom Drama «Prinzessin» über Alkoholsucht lernen können

«Prinzessin»

«Die Problematik der Sucht bleibt aktuell und allgegenwärtig», sagt der Zürcher Regisseur Peter Luisi in einem Pressestatement. «Alkohol ist das in der Schweiz am weitesten verbreitete Suchtmittel». In «Prinzessin» erzählt Luisi die Geschichte einer Familie im Kampf gegen den Alkohol.