Ukraine-Krieg: Was wir zum zerstörten Staudamm wissen – und was noch unklar ist

Der Staudamm in Kachowka wurde am Dienstagmorgen zerstört.

In der Nähe von Cherson wurde der Staudamm am Fluss Dnipro zerstört.

Im von Russland besetzten Teil der südukrainischen Region Cherson ist nach Angaben der Kriegsparteien ein wichtiger Staudamm nahe der Front schwer beschädigt worden. Kiew und Moskau machten sich am Dienstagmorgen gegenseitig für den Vorfall mit potenziell gravierenden Folgen verantwortlich. Das ukrainische Einsatzkommando Süd teilte mit, die russischen Besatzer hätten den Damm in der Stadt Nowa Kachowka selbst gesprengt.

Das ist bereits bekannt

Am frühen Dienstagmorgen wurde der Damm bei einer mutmasslichen Explosion so schwer beschädigt, dass das Wasser seither offenbar ungehindert die dahinterliegenden Ebenen flutet. Der Damm, der sich seit 2022 in russischer Kontrolle wies in den Tagen zuvor den höchsten Wasserstand seit sieben Jahren auf – nun bedrohen die Wassermassen die dahinterliegenden Regionen. Er verfügt über ein Fassungsvermögen von 18 Milliarden Kubikmeter. Zum Vergleich: Der Lac des Dix im Kanton Wallis kann etwa 400 Millionen Kubikmeter Wasser fassen.