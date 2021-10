Das perfekte Outfit - Was wird Dein #halloweencostume 2021?

Inspiration liefern die sozialen Medien und in diesem Jahr erneut eine Netflix-Serie.

Am 31. Oktober ist es w ieder soweit und es w ird Halloween gefeiert.

Wie auch in den vergangenen Jahren teilen Millionen von Userinnen und User n ihre K o st ü m i deen a uf Social Media und holen sich dort ihre kreativen Ideen . Ein knallroter Overall mit Salvador-Dali-Maske war im letzten Jahr das beliebteste Kostüm. Die Inspiration kam von der erfolgreichen Netflix-Serie « Haus des Geldes » . Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern waren fasziniert von der TV-Show und wollten s ich unbedingt wie zum Beispiel Tokyo, Denver, Nairobi oder Helsinki kleiden.

Die spanische Serie brachte auch dieses Jahr ein en globalen Erfolg, dank der Veröffentlichung der fünften Staffel in diesem Herbst . Aber die südkoreanische Netflix-Serie «Squid Game» hat nun alle Rekorde gebrochen und könnte sich in diesem Jahr grosser Beliebtheit bei der Auswahl der Halloween-Kostüme erfreuen. Manch einer empfiehlt sogar das Kostüm vom letzten Jahr wiederzuverwenden, denn wie auch bei «Haus des Geldes», tragen Charaktere in «Squid Game» rote Overalls.