«Live aus dem Chefbüro»Was wollen Sie von Alain Berset wissen?

Er steht mitten im Corona-Sturm: Gesundheitsminister Alain Berset. Erhielt er während der ersten Pandemie w elle noch weitgehend gute Noten für sein Krisenmanagement, ist die Kritik zuletzt grösser geworden. Der Tenor: Er habe mit einschneidenden Corona-Massnahmen zu lange gewartet , und die Vorbereitung auf die zweite Welle sei ungenügend gewesen. Was sagt Alain Berset zu dieser Kritik? Kommen die am Mittwoch angekündigten Massnahmen zu spät? Und welchen Plan B hat Berset, wenn der Plan A nicht aufgeht?

Am Donnerstagnachmittag ab 13.30 Uhr stellt sich Alain Berset in einem «Live aus dem Chefbüro»-Talk den Fragen der 20-Minuten-Community. 20 Minuten trifft den Gesundheitsminister am Sitz seines Departements, nur wenige Meter vom Bundeshaus entfernt.

