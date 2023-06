Mysteriöser Tweet: Haben die Parlamentsdienste Andreas Glarner auf Twitter beschimpft?

Unter einem Tweet von SVP-Nationalrat Andreas Glarner, der sich am Mittwoch über Juso-Sticker mit der Aufschrift «Wer greift durch und entsorgt Andi Glarner?» brüskierte, tauchte am Freitagmittag ein mysteriöser Tweet der Parlamentsdienste auf.

«Yo you r des», kommentierte das offizielle Twitter-Konto des Schweizer Parlaments unter Glarners Tweet. Was das wohl zu bedeuten hat? Hat sich ein Lernender Zugriff auf das Konto verschafft oder ist der Absender doch die Hosentasche eines Parlaments-Mitarbeitenden?

Schweizer Pendant zu «covfefe»?

Einige wenige Twitter-Nutzende, denen der Kommentar aufgefallen ist, schilderten ihre Vermutungen. So ist sich ein Twitter-Nutzer sicher, dass «des» eigentlich «despicable» heissen sollte – also: «Yo du bist verabscheuungswürdig.»

Zudem verweist der Twitter-Nutzer auf den legendären Tweet des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump , als dieser 2017 um Mitternacht twitterte: «Trotz der konstanten negativen Presse covfefe.» Über die Bedeutung von «covfefe» wird noch heute spekuliert – Trump selbst erklärte den Tweet nie, deutete jedoch an, dass die Formulierung sehr wohl beabsichtigt war. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass Trump ursprünglich «coverage», also Berichterstattung, schreiben wollte.

Auch Glarner ist ratlos

Oder wurde der Parlaments-Kommentar auf Denglisch, also einer Mischung aus Deutsch und Englisch, geschrieben? «Des» könnte in diesem Falle als «das» verstanden werden – wenn man sich das Wort in einem Berner, Basler oder hochdeutschen Akzent gesprochen vorstellt – also: «Yo du bist das.»