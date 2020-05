Latin-Star beantwortet Fanfragen

Was wolltest du schon immer von Loco wissen?

Latin-Star Loco Escrito beantwortet deine Fragen – egal, zu welchem Thema. Gib uns durch, was dir unter den Nägeln brennt!

Gold-, Platin-, Doppelplatin-Auszeichnungen und über 20 Millionen Spotify-Streams allein auf seinem neusten Album – Musiker Seven (41) bezeichnet Loco Escrito (30) zu Recht als den Überflieger der Schweizer Musikszene. Der Zürcher Latin-Musiker war gerade in Sevens Sendung «Sing meinen Song» zu Gast und überraschte dort auch seine letzten Kritiker.

Im Februar gelang Loco zudem etwas, was noch keiner vor ihm schaffte: Zum zweiten Mal in Folge holte er sich den Swiss Music Award in der Königssparte «Best Hit».