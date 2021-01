Doch was ist, wenn die Stromversorgung nicht nach Minuten oder Stunden wiederhergestellt ist? Was, wenn der Strom tagelang weg ist?

So sah es am Montagabend in Biel aus, nachdem der Strom zeitweise ausgefallen war.

Im Kanton Nidwalden soll nun 2021 die Notfallplanung der Stromversorgung auf den neusten Stand gebracht werden, wie der Kanton Nidwalden am Donnerstag mitteilte. Auf vieles sei man bereits vorbereitet, sagt der Leiter der Abteilung Zivilschutz Ruedi Wyrsch auf Anfrage. «Das Funknetz Polycom kann beispielsweise mit Notstrom versorgt werden, damit Blaulichtorganisationen und Bevölkerungsschutz kommunizieren können, wenn Telefone nicht mehr funktionieren», so Wyrsch. Ebenfalls vorbereitet seien unter anderem das Kantonsspital, die Kantonspolizei, der kantonale Führungsstab und weitere systemrelevante Einrichtungen. Sie alle verfügen über Notstromversorgungen.

Kein Internet, kein Telefon, kein Geld

Schwierigkeiten gibt es aber für die Bevölkerung: «Viele Privathaushalte verfügen in einem solchen Fall über keinen Strom», sagt Wyrsch. Kochen würde erschwert, so Wyrsch. «Da müsste man auf einen Gaskocher zurückgreifen.» Mit dem Strommangel oder gar Ausfall werde auch «Kommunikation und ein Zugriff aufs Internet zu einer grossen Herausforderung». Auch das Geldabheben am Bancomat, Bezahlen im Laden oder Tanken an der Zapfsäule würden dann schnell zum Problem.