Nati-Keeper fällt aus: Was würde ein WM-Aus von Sommer bedeuten? Das sagt der Goalie zur Verletzung

Der Goalie verletzte sich am Dienstag.

Eine genaue Diagnose gibt es nicht.

Wird Nati-Goalie Yann Sommer die WM in Katar verpassen? Der Nati-Goalie verletzte sich im Pokalspiel gegen Darmstadt und musste ausgewechselt werden. Am Mittwochnachmittag gab Gladbach bekannt, dass Sommer «bis auf weiteres» nicht zur Verfügung stehen wird. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Verletzung des EM-Helden.

Was hat Sommer?

Der 33-jährige Goalie knickte bei einer harmlosen Aktion um und zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Dabei sollen Kapsel und Bänder beschädigt worden sein. Gladbach gibt keine genaue Angabe zur Verletzung und zur Ausfallzeit bekannt. Der Club schreibt lediglich: «Torhüter Yann Sommer wird den Fohlen aufgrund einer im Pokalspiel in Darmstadt erlittenen Sprunggelenksverletzung bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen. Gute Genesung, Yann!» Bei dem ebenfalls verletzten Jonas Hofmann schreibt man, dass die WM nicht in Gefahr sei.

Was sagen die Nati-Verantwortlichen?

​​Beim Verband ist man derweil zuversichtlich über die WM-Teilnahme von Sommer. Goalie-Trainer Patrick Foletti sagt auf Anfrage: «Wir sind informiert, haben uns mit Yann ausgetauscht und haben auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird.» Auf Twitter schreibt der Schweizerische Fussballverband: «Gute Besserung, Yann!»

Das sagt Sommer selber

Am Mittwochabend meldet sich auch Yann Sommer via Instagram zu Wort. Er bedankt sich für die vielen Genesungswünsche. Ausserdem meint er: «Ich schaue bereits nach vorne um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen.» Den Beitrag ergänzt er mit dem Hashtag: «Positiv bleiben». Mehrere Nati-Stars wie zum Beispiel Xherdan Shaqiri, Noah Okafor oder auch Silvan Widmer hinterlassen ein Like.

Was hätte der Ausfall für einen Einfluss auf die Nati?

Kein Goalie hat mehr Länderspiele für die Schweiz absolviert. Sommer ist eine Grösse im Team von Trainer Murat Yakin. Auch dank seiner fantastischen Leistungen konnte man sich überhaupt erst für die WM qualifizieren. Und in der Bundesliga feierte er zuletzt immer wieder Rekorde. So wehrte er zum Beispiel gegen die Bayern 19 Torschüsse ab und damit so viele wie kein Bundesliga-Torwart seit Beginn der detaillierten Datenerfassung. Trotz guten Backups wäre sein Ausfall für die Schweiz also ein sehr grosser Verlust! Da die Ziele der Nati dennoch gleich bleiben, würde das Team also geschwächt sein – auch wegen Sommers Führungsstärke.

Wer wäre der Ersatz von Sommer?

Gregor Kobel, Jonas Omlin, Philipp Köhn, David von Ballmoos und Yvon Mvogo – die Schweiz hat starke Goalies in der Hinterhand. Es würde wohl auf ein Duell zwischen Kobel und Omlin hinauslaufen. Bis auf seinen Patzer gegen Union Berlin zeigte Kobel starke Leistungen im BVB-Kasten. Der Zürcher stand aber in den letzten Wochen aufgrund einer Verletzung nicht im Kader der Dortmunder. Jonas Omlin, der ein Länderspiel mehr absolviert hat, wäre die routiniertere Möglichkeit. Bei Montpellier ist der ehemalige Goalie von Basel und Luzern die klare Nummer eins und spielt eine ganz starke Saison.

Würde Sommer in der Nati zurücktreten?

In einem Interview mit 20 Minuten sagte Sommer nach den Nations-League-Spielen, dass er es offen lässt, ob die WM in Katar sein letztes Turnier sei. «Solange ich für die Schweiz ein guter Torwart bin, oder besser gesagt: Solang ich das Gefühl habe, ein guter Torwart sein zu können, denke ich, dass ich das auch noch weiter machen werde», so Sommer. Ein verletzungsbedingtes Aus für die WM würde eventuell etwas an dieser Einstellung ändern. Besonders, wenn der Backup von Sommer ein starkes Turnier spielen würde.