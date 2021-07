Patrouille des Glaciers : Was wusste die Armee vom Finanzskandal?

Bereits vor vier Jahren stellte ein Bericht der Armee die Zusammenarbeit mit dem Unterstützungsverein der Patrouille des Glaciers in Frage. Passiert ist trotzdem nichts.

Vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass sich der Vorstand des Unterstützungsvereins zur Durchführung der Patrouille des Glaciers (PDG), des legendären Skitourenrennens in den Walliser Alpen, grosszügig aus der Vereinskasse bedient hatte. Allein für das Rennen im Jahr 2018 hatten sich die fünf Vorstandsmitglieder, des mit Steuergeldern unterstützten Vereins, 944’000 Franken an Entschädigungen und Spesen auszahlen lassen. Straftaten wurden den Männern zwar keine nachgewiesen, doch hielt das kantonale Finanzdirektorat in seinem Bericht fest, «dass dieser in Bezug auf seine Vergütung einen Mangel an Sensibilität gezeigt hat».