Grannit Xhaka beglückt Arsenal-Fan: «Werde ich noch meinen Kindern erzählen»

Was für ein Erlebnis für zwei Arsenal-Fans aus den USA: Granit Xhaka höchstpersönlich lud die beiden ins Stadion ein.

Abgesehen von der Niederlage seines geliebten FC Arsenal gegen Manchester City hätte das neue Jahr für Jack Robinson wohl kaum besser starten können. Der US-Amerikaner aus St. Louis (Missouri) ist ein eingefleischter Fan der Gunners und hatte das Glück, am 1. Januar endlich ein Spiel seiner Lieblinge live im Stadion zu verfolgen. Gesorgt dafür hat kein Geringerer als der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka.

«Was Granit Xhaka für mich gemacht hat diese Woche, werde ich nie vergessen. Ich werde diese Geschichte meinen Kindern erzählen und die werden sie hoffentlich auch noch ihren Kindern erzählen», schreibt Robinson in euphorischen Worten auf seinem Instagram-Account unter ein Bild, dass ihn und seine Frau mit dem Nati-Captain zeigt.

Xhaka reagierte auf Twitter-Post

Xhaka hatte vor einigen Tagen einen Post des Supporters auf Twitter gesehen, indem jener seinem Frust über die Absage der Arsenal-Partie gegen Wolverhampton freien Lauf liess. Robinson schrieb damals, dass er bereits vor einem halben Jahr geplant hatte, im Dezember nach London zu kommen. Zum 10-Jahre-Jubiläum der Ehe mit seiner Frau wollte er sich und seiner Gattin etwas Spezielles schenken, an das sie sich «für immer erinnern könnten».

In der Tat unvergesslich wurde der Trip in die englische Hauptstadt für die beiden, nachdem Xhaka den Fan auf Instagram kontaktierte und ihn zum Spiel gegen Manchester City als seinen persönlicher Gast einlud. «Es ist eine Sache, ein Spiel im Stadion schauen zu können, aber die Erfahrung zu erleben, die ich heute gemacht habe, ist ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht», freut sich Robinson nach der Partie.