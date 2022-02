Slalom Garmisch – Nur Meillard kann mit dem Schnellsten mithalten – verliert 1 Hundertstel

In der Disziplinenwertung führt Luca Braathen, der in Wengen überraschend zuoberst stand. Dahinter liegen Foss-Solevaag, Feller und Daniel Yule. Der Walliser konnte zwar noch kein Rennen gewinnen, lieferte aber regelmässig gute Ergebnisse.

In sechs Slalomrennen gab es in dieser Saison sechs verschiedene Sieger. Dementsprechend gross ist der Kreis der Favoriten. Olympiasieger Clement Noel, der in den letzten Rennen wieder zurück zu seiner Bestform gefunden hat, will auch heute wieder ganz nach oben.