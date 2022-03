Super-G in Lenzerheide – Gut-Behrami auf Platz 2 – schon vier Fahrerinnen sind raus

Herzlich willkommen zum Heimrennen

Heute steht in der Lenzerheide das erste von zwei Heimrennen für die Schweizerinnen an. Nach dem Super-G am Samstag gibt es am Sonntag noch einen Riesenslalom.

Die Piste am Heimberg in Parpan ist vielen Athletinnen unbekannt. Auf dieser Piste wurden bisher selten Speed-Rennen ausgetragen. Die Schweizerinnen starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins zweite Wochenende in der Heimat, nach den Rennen in Crans-Montana.

Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami kämpft mit gesundheitlichen Problemen und konnte am letzten Wochenende kein Top-Ergebnis erreichen (ausgeschieden in der ersten Abfahrt, 19. Platz in der zweiten Abfahrt). Die Bronzemedaillen-Gewinnerin im Super-G an Olympia, Michelle Gisin, musste sich noch an die Strecke gewöhnen und erwartet ein spannendes Rennen. Priska Nufer gewann letzte Woche ihr erstes Weltcup-Rennen. Im Super-G fehlen ihr aber die Trainingstage nach einer Corona-Erkrankung im Januar.

Gelingt den Schweizerinnen im Heimrennen der nächste Super-G-Sieg?