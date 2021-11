Slalom Killington – Was zeigen Gisin und Holdener im Stangenwald von Killington?

Während beim letzten Slalom in Levi noch sieben Schweizerinnen am Start waren, sind es beim Wettkampf in Killington sechs. Immerhin: Vier Athletinnen starten in den Top 30. Michelle Gisin (2) und Wendy Holdener (3) stehen in der ersten Startgruppe. Camille Rast wagt sich als 19. auf den Hang und Mélanie Meillard kommt mit der Nummer 28. Elena Stoffel (35) und vor allem Nicole Good (56) folgen spät.