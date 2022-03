Shiffrin gewinnt den Gesamtweltcup – Gisin überzeugt im Super-G und wird Dritte – bitteres Aus für Gut-Behrami

Beim Saisonfinal in Courchevel/Méribel stand am Donnerstag der letzte Super-G des Wettkampf-Kalenders an. Michelle Gisin wurde sehr gute Dritte. Mikaela Shiffrin wurde Zweite. Einen grossen Sieg feierte sie dennoch.

Nach dem Abfahrts-Mittwoch stand der Super-G am Donnerstag an. Die Schweizerinnen zeigten ein solides Rennen. Besonders Michelle Gisin. Sie startete als zweite Fahrerin. Nach ihrem vierten Platz bei der Abfahrt war es für die Schweizer Olympiasiegerin nun Rang drei hinter Ragnhild Mowinckel und Mikaela Shiffrin.«Ich kann es nicht fassen, was momentan abgeht. Seit ich nach Peking bin, geht es immer besser, ich habe das Gefühl, meine Beine kommen irgendwie mit, aber eigentlich habe ich keine Kraft mehr. Das ist total verrückt», sagte Gisin im SRF.

Im Sommer hatte die 28-jährige Obwaldnerin noch am Pfeifferschen Drüsenfieber gelitten, dazu sagt Gisin: «Ich werde gleich wieder emotional, wenn ich an den letzten Sommer denke. Ich lag auf dem Sofa herum. Es war so schwierig in dieser Saison. Es war ein stetiger Kampf, aber irgendwie habe ich es hingebracht. Damit hätte ich nie gerechnet, dass ich so fahren kann. Ein grosser Dank an mein Umfeld, ohne sie alle hätte ich das nicht hingebracht.»

Vierter Erfolg für Shiffrin

Lara Gut-Behrami riskierte zu viel, sie sprang an einem Tor vorbei und schied aus. Bitter für die Tessinerin! So hat sich die 30-Jährige ihren letzten Super-G in dieser Saison sicherlich nicht vorgestellt. Corinne Suter (6.) und Jasmine Flury (9.) klassierten sich in den Top 10. Joana Hählen, die einen Tag zuvor noch auf Rang 2 raste, enttäuschte. Am Ende wurde sie nur Elfte.

Wer sich derweil besonders freuen durfte: Shiffrin. Die US-Amerikanerin, die das Rennen am Mittwoch gewann und nachher von ihrem Freund Aleksander Kilde einen zuckersüssen Sieger-Kuss erhielt, schnappte sich den Gesamtweltcup-Sieg. In einem ultra-spannenden Rennen mit Petra Vlhova behielt die US-Amerikanerin die Nerven. Platz zwei reichte für den Erfolg. Es ist das vierte Mal, dass die 27-jährige Shiffrin den Gesamtweltcup holte.

«Diese Saison war voll von Höhen und Tiefen. Und so hart war es noch nie mit den Tiefen, die ich durchstehen musste. Die Menschen um mich herum, Coaches, Mutter und Aleksander (Kilde, Red.) haben mich unterstützt. Heute spürte ich keinen Druck. Ich schaute, dass mich die Emotionen nicht übermannten», sagte Shiffrin im Interview im SRF.