Slalom Soldeu live: Was zeigen Wendy Holdener und Co.?

Die 29-Jährige überzeugt in dieser Saison mit guten Klassierung, so fuhr auch sie nie eine Klassierung ausserhalb der Top 5 ein. Es ist eine besondere Saison für die Schweizerin, in Killington stand sie zum ersten Mal zuoberst auf dem Slalom-Podest. Anschliessend gelang ihr der zweite Sieg beim Slalom in Sestriere und da ist der Knoten bei Holdener eindeutig geplatzt. Holdener ist in dieser Saison zur Siegfahrerin gereift, kann sie heute auf dem Kurs ihres Trainers wieder Shiffrin übertrumpfen? Es wäre hochverdient, denn sie liegt auch praktisch uneinholbar auf Rang 2 der Disziplinen-Wertung im Slalom.