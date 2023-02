WM-Kombination: Was zeigen Michelle Gisin und Wendy Holdener?

Wendy Holdener und Michelle Gisin schielen in der alpinen Kombination auf eine WM-Medaille. Die Entscheidung mit dem Slalom ab 14.30 Uhr live.

Michelle Gisin gewann vor zwei Jahren in Cortina WM-Bronze in der Kombi. Sie und Wendy Holdener gehören auch heute in Méribel zu den Medaillen-Anwärterinnen. Grosse Favoritin auf WM-Gold ist aber Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin liegt nach dem Super-G als Sechste klar auf Goldkurs.

Holdener zeigte ebenfalls eine ansprechende Leistung und lauert auf Rang 15. Die Schwyzerin zeigte sich zufrieden mit ihrer Fahrt und freute sich über die gute Ausgangslage für den Slalom.

Gisin unzufrieden

Gisin war als 14. mit ihrer Leistung nicht glücklich. «Jetzt muss ich versuchen, das Bestmögliche herauszuholen, ich muss All-In gehen.» Lara Gut-Behrami wurde Zweite. Die Tessinerin nutzte den Super-G aber nur als weitere Trainingsmöglichkeit für das Rennen am Mittwoch. In dieser Disziplin ist sie schliesslich die Titelverteidigerin. Priska Nufer wurde 21. und hat mit einem Spitzenplatz nichts zu tun.

Noch sind die Schweizer Medaillenhoffnungen also intakt, aber mit Shiffrin und auch Franziska Gritsch liegen zwei starke Slalomfahrerinnen vor den beiden Schweizerinnen.