Gerüchte vor Keynote - Was zeigt Apple heute Abend?

1 / 9 Der nächste Apple-Event findet am 14. September statt. Apple Dabei werden die neuen iPhones erwartet. Screenshot Youtube / Unbox Therapy Diese sollen mit einer besseren Kamera und schnellerem Chip ausgestattet sein. Unsplash

Darum gehts Apple stellt am 14. September 2021 neue Hardware vor.

iPhone, Airpods, Watch: Die Gerüchte zum Event im Check.

Der nahende Herbst markiert die Jahreszeit, in denen Hersteller zahlreiche neue Tech-Produkte vorstellen. So hat zum Beispiel Oppo erst kürzlich das Handymodell Reno 6 enthüllt. Am 14. September stehen neue Geräte von Apple im Rampenlicht. Der Hersteller mit Sitz im kalifornischen Cupertino wird an seinem Event gleich mehrere Produkte präsentieren. Vor dem Anlass kursieren im Netz zahlreiche Gerüchte. 20 Minuten hat sie analysiert und zeigt, was realistisch ist – und was weniger.

iPhone 13

Dass ein neues iPhone enthüllt wird, ist laut Expertinnen und Experten so gut wie gesetzt. Das Handy soll es in vier Varianten geben: iPhone 13, Mini, Pro und Pro Max. Zu Reden geben könnte der Namen des kommenden iPhones. Denn Apple plant offenbar, es iPhone 13 zu nennen, schreibt «Bloomberg». Das könnte jedoch nicht ganz unproblematisch werden, gilt die Nummer 13 in Teilen der Welt als Unglückszahl. Neben einer besseren Cam, dürfte auch ein schnellerer Chip im Mobiltelefon stecken. Zudem soll der sogenannte Notch, also der Balken, wo die Sensoren untergebracht sind, kleiner geworden sein. Wird am 14. September ein iPhone gezeigt? Sehr realistisch.

Apple Watch

Rund 100 Millionen Apple Watches soll Apple seit der Einführung im Jahr 2015 verkauft haben – allein 2020 sollen laut dem Tech-Analysten Neil Cybart 30 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer dazu gekommen sein. Obwohl das Gadget – und die teuren Luxusversionen – in der Anfangsphase manchmal belächelt wurden, zeigt der Erfolg, dass Apple mit der Uhr richtig lag. In diesem Jahr soll die Watch ein grosses Update erhalten: Neu dürfte der Akku deutlich länger durchhalten. Ausserdem soll die Watch in einem neuen, schlankeren Design erhältlich sein. So soll die Apple Watch Series 7 einen dünneren Rahmen ums Display haben. Ist es realistisch, dass am 14. September eine neue Apple Watch gezeigt wird? Ja.

Airpods

Die drahtlosen Kopfhörer von Apple sollen ein neues Design erhalten. Erste Bilder, die die neuen Kopfhörer zeigen, erinnern an das Pro-Modell der Serie. So sind die Stiele kürzer geworden und es gibt Silikonaufsätze für eine bessere Passform im Ohr. Eine aktive Geräuschunterdrückung, wie beim Pro-Modell, soll es nicht geben. Jedoch sollen die drahtlosen Kopfhörer mehr Reichweite und eine bessere Batterie haben. Werden am 14. September neue Airpods gezeigt ? Sehr wahrscheinlich.

Diverses

Neue iPads und Macs sollen laut Gerüchten nicht an dem Event am 14. September gezeigt werden. Die Geräte könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Update erhalten.

Wann geht es los?

Der Apple-Event startet am 14. September ab 19 Uhr. 20 Minuten wird den Anlass live übertragen und laufend über die Highlights berichten. Im Anschluss gibt es eine Übersicht über alle Neuheiten.

