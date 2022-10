Eindhoven - FCZ: Was zeigt der FCZ beim Debüt des neuen Trainers in Eindhoven?

In der heimischen Super League gab es am Sonntag im Kellerduell gegen Winterthur nur ein torloses Remis. Der FCZ verpasste es damit im Derby die rote Laterne abzugeben.

Seit Montag haben die Zürcher einen neuen Übungsleiter an der Seitenlinie . Mit Bo Henriksen habe man laut Präsident Canepa den Wunschkandidaten verpflichtet. «Wir sind hier um zu gewinnen», liess der Däne vor dem Spiel verlauten.

Konnte Henriksen in drei Tagen einen Ruck durch die Mannschaft gehen lassen? Sehen wir heute einen «neuen» FCZ in Eindhoven? Die Antworten darauf gibts in einer Viertelstunde.