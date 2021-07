Lugano – FC Zürich - Was zeigt der FCZ im ersten Spiel der Saison?

Mit einem neuen Trainer startet der FCZ in die Saison. Für André Breitenreiter ist es wichtig, eigene Junioren ins Team zu integrieren. Man habe zwar den Anspruch auf eine gute Platzierung, eines seiner Ziele ist jedoch, so viele Nachwuchsspieler wie möglich in den Kader zu integrieren. In der Vorbereitung gab es selten ein gutes Ergebnis. Einzig das Testspiel gegen Kriens konnte gewonnen werden. Gegen Xamax, Feyernoord und Aarau gab es Niederlagen.