Europa-League-Playoff: Selnaes steht Gegenspieler auf den Fuss – FCZ nach Penalty zurück

In der Liga ist der FCZ mit zwei Punkten aus fünf Spielen desaströs gestartet. Aber in der Europa League ist das Team von Franco Foda (56) gut unterwegs: Nach den Nordiren des FC Linfield wartet in den Playoffs nun Heart of Midlothian aus Edinburgh. Das Hinspiel findet heute um 19 Uhr in St. Gallen statt. Der Trainer der Schotten, Robbie Neilson (42), hat die Schweiz in bester Erinnerung: Der ehemalige Verteidiger erzielte in seinen 292 Profi-Spielen ein einziges Tor: 2004 war das, ein später 2:1-Siegtreffer für die Hearts im Joggeli gegen den FCB.