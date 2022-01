Zürich – Servette – Was zeigt der Wintermeister aus Zürich zum Rückrundenstart?

Die Westschweizer starten auf Tabellenrang 5 in die Rückrunde. In der ersten Saisonhälfte holten die Servettiens mit sieben Siegen, sieben Niederlagen und vier Unentschieden insgesamt 25 Punkte. Besonders überzeugt hat der SFC in der Schlussphase der Hinrunde: In den letzten fünf Spielen blieb Servette ungeschlagen und konnte davon viermal gewinnen. Dabei vermochte auch der Sturm des SFC zu überzeugen. Die Westschweizer erzielten in der Hinrunde 32 Treffer. Viel dazu beigetragen hat der junge Kastriot Imeri. Dieser konnte acht Treffer beisteuern. Schwachpunkt der Servettiens in der Hinrunde ist mit Sicherheit die Defensive. In den ersten 18 Spielen kassierten sie 33 Gegentreffer, also im Schnitt fast zwei pro Spiel. Neu im Kader der Genfer sind für die Rückrunde Chris Bedia und Moritz Bauer. Nicht mehr im Team ist Anthony Sauthier. Sollte Servette gegen Zürich gewinnen, könnten sie sich Lugano bis auf zwei Punkte annähern.