Weltcup-Slalom in Levi - «Will um Podest mitkämpfen» – Holdener lauert auf Platz 8

Erfolgreiches Comeback von Wendy Holdener auf dem Slalomhang von Levi. Nach ihrer Fraktur an beiden Handgelenken fährt die Schwyzerin mutig und landet auf dem achten Zwischenrang. «Ich bin froh zurück zu sein. Jedoch wäre noch mehr möglich gewesen im ersten Lauf. Heute will ich unbedingt um das Podest mitkämpfen.» So dürfen wir von ihr einen angriffigen Auftritt im zweiten Lauf erwarten.