Rudel reisst Hirschkalb – Was zu beachten ist, wenn der Wolf ums Dorf herum auf Jagd geht

Ein Wolfsrudel hat kürzlich in einer Nacht ein Hirschkalb vor der Terrasse des Restaurants und Hotels «Raben» in Linthal GL gerissen. Die Wirtin fand das tote Tier am nächsten Morgen im Schnee, wie die Südostschweiz (Bezahlartikel) berichtet. Das Rudel sei bei seinem Angriff aber gestört worden und «das Kalb wurde kaum genutzt», erklärt Christoph Jäggi, Jagdverwalter Kanton Glarus, gegenüber der Südostschweiz. Das Restaurant und Hotel «Raben» liegt im Siedlungsgebiet von Linthal, nur rund 100 Meter vom Waldrand entfernt. Mit dem Schnee käme das Wild in die Nähe der Dörfer und damit auch die Wölfe. Deshalb müsse mit vermehrten Wolfsbeobachtungen auch tagsüber gerechnet werden.