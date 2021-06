Hundeshow in New York (USA) - Wasabi macht trotz seiner kurzen Beine das Rennen

«Er hat das gewisse Etwas, das Funkeln, das einen Hund von den anderen unterscheidet», schwärmt Züchter David Fitzpatrick aus Pennsylvania über seinen Pekinesen mit dem Namen Wasabi. Der kleine Wasabi gewann an der berühmten «Westminster Kennel Dog Club Show» in New York den ersten Platz in der Kategorie «Best in Show», wie zahlreiche internationale Medien berichten. Zur Begründung sagte Jury-Mitglied Patricia Trotter: «Was gibt es an diesem Hund nicht zu mögen? Er stand da, als wäre er ein Löwe.» Zur Feier wird sich sein Züchter Fitzpatrick Champagner gönnen, für den Hund gibt es Filet Mignon. Wahrscheinlich ohne Wasabi.