Maskierte Eindringlinge in einer Bank in Redwood City, Kalifornien: Zwei Waschbären haben sich Zugang zur Bank verschafft.

Zwei «maskierte» Eindringlinge sind in Kalifornien in eine Bank eingebrochen. Bei den Störenfrieden handelte es sich aber nicht um herkömmliche Diebe, sondern um zwei Waschbären.

Eine Kundin, die sich zum Zeitpunkt des «Überfalls» gerade in der Filiale in Redwood City, südlich von San Francisco, befand, dokumentierte das Geschehen, wie ABC Eyewitness News berichtet.

Die Waschbären haben dann in der Filiale für Unruhe gesorgt, einen Computer und einen Papierstapel umgeworfen, und einer hat sich an einen Arbeitsplatz gesetzt.

Tierschützer fingen die Waschbären ein

Ein Bankkunde hat kurz darauf den Alarm ausgelöst, und die Tierschutzbehörde Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) wurde gerufen, um die Tiere aus der Filiale zu entfernen.