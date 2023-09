Getty Images via AFP (Foto: Chip Somodevilla)

In der Nacht auf Sonntag läuft der gebilligte Haushalt aus, es könnte in den USA zu einem sogenannten «Shutdown» kommen.

In den USA wird eine drohende Teilstilllegung der Regierungsgeschäfte am kommenden Wochenende immer wahrscheinlicher. Im Haushaltsstreit im Kongress gab es auch am Donnerstag (Ortszeit) keine Bewegung. Der republikanische Repräsentantenhausvorsitzende Kevin McCarthy lehnte eine Vorlage des Senats für einen Übergangsetat ab, die den sogenannten Shutdown abwenden soll.