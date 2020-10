Stahlblauer Himmel nach dem grossen Regen in Uri: In der Nacht auf Samstag, 3. Oktober, führte die Reuss dort so viel Wasser wie seit 33 Jahren nicht mehr. Am Samstagnachmittag entstand dieses Bild, als die Baudirektion des Kantons mit einem Helikopter Kontrollflüge durchführte.