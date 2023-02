Basel: «Wasser schoss 15 Meter in die Höhe» – bei Bahnhof Basel SBB platzt Hydrant

«Ich lief über die Passarelle, als ich den Wasserstrahl sah. Dieser schoss 15 Meter in die Höhe», so ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Der 22-Jährige sah am Bahnhof Basel SBB am Freitagnachmittag Bauarbeiter, die hektisch zu einem Hydranten rannten. «Diese sagten mir, dass bereits Unterstützung unterwegs sei», so der Basler. Das Wasser sei gut eine halbe Stunde aus dem Hydranten katapultiert worden. Wie lange es ging, bis die Lage unter Kontrolle gebracht werden konnte, wisse er nicht.