Touristen-U-Boot vermisst: Wassereinbruch oder Crash mit Titanic – Szenarien zum verschollenen U-Boot

Philippe Epelbaum, U-Boot-Pilot bei Subspirit, nennt mögliche Szenarien, was passiert sein könnte.

An Bord befinden sich fünf Menschen aus mehreren Ländern, darunter der britische Geschäftsmann und Milliardär Hamish Harding.

Herr Epelbaum, wo könnte sich das U-Boot befinden?

Der Funkkontakt brach am Sonntag etwa eine Stunde und 45 Minuten nach dem Abtauchen des Boots ab, rund 700 Kilometer südlich der Küstenstadt St. John’s in Neufundland. Da der Rundgang planmässig einmal rund um das Wrack der Titanic führen sollte, ist der Radius, in dem sich das U-Boot befindet, relativ berechenbar. Da das Schiff 269 Meter lang und 28 Meter breit ist, beträgt der Suchradius rund 283 Meter.