Eine Leser-Reporterin stand gerade im Stau auf einer Autostrasse in der Nähe der italienischen Stadt Genua, als sie beim Blick auf das Meer mehrere Wasserhosen erblickte. In Italien wüten derzeit heftige Unwetter. «Es ist schon echt heftig», so die Leser-Reporterin, die sich auf dem Heimweg nach Zürich befindet. Es gebe auch Tornado-Warnungen im Land.