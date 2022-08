Kanton Obwalden: Wasserkraftwerke stillgelegt wegen Trockenheit – Strompreis wird steigen

Mit ihren Tieren ziehen einige Alpwirte in die Zentralschweiz, in Freiburg wird Wasser per Heli auf die Alp gebracht, die Schifffahrt am Rhein wünscht sich Regen und am Bodensee liegen Boote auf dem Trockenen. Die Meldungen über die Auswirkungen der Trockenheit scheinen in den letzten Wochen nicht mehr aufzuhören. Auch auf die Stromproduktion hat die anhaltende Trockenheit Einfluss: Im Kanton Obwalden stünden die Turbinen in den Wasserkraftwerken still, berichtet das «Regionaljournal Zentralschweiz». Beim Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) könne sich niemand daran erinnern, dass dies schon einmal vorgekommen sei, auch pensionierte Mitarbeitende nicht.