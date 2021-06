Urtenen-Schönbühl BE - Wasserleitungsbruch flutet ganze Strasse

So sah der Tulpenweg in Urtenen-Schönbühl am Donnerstagmorgen aus.

Ein Wasserleitungsbruch sorgte in einer Strasse in Urtenen-Schönbühl für viel Wasser.

Am Tulpenweg in Urtenen-Schönbühl wurden am Donnerstagmorgen Keller und Garagen mit Wasser gefüllt. Ein Wasserleitungsbruch setzte die Strasse in den frühen Morgenstunden unter Wasser, wie Leser-Reporter A. L.* sagt: «Die ganze Strasse war ein Bach und unsere Garage mit dem Auto drin war gut 30 Zentimeter mit Wasser gefüllt.» Ob das Auto Totalschaden erlitten habe, sei noch nicht klar: «Mit etwas Glück braucht es nur eine spezielle Reinigung», so der 21-Jährige. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner seien in der gleichen Situation.