Ennet der Grenze - Wassermassen bahnen sich einen Weg durch Lörrach (D)

Ein Video aus Lörrach (D) zeigt, wie sich Wassermassen den Weg durch die Stadt bahnen. Gemäss einem News-Scout wurde es am Freitagabend um 18 Uhr aufgenommen. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die Feuerwehr Lörrach die Echtheit des Videos.

«Verschiedene Teile der Stadt sind derzeit überflutet», so ein Sprecher. Glücklicherweise gebe es keine Hinweise auf Verletzte. Ein Sprecher der Polizei des Bezirks Freiburg sagt zu 20 Minuten, dass sich die Lage um 21 Uhr wieder ein wenig beruhigt habe.

Auf Social Media kursieren auch Videos aus der süddeutschen Grenzstadt. User simpson zeigt, wie ein Kellereingang in Echtzeit geflutet wird.

Die Szene erinnert an den Überflutungen, die am Donnerstag die Ortschaften Beggingen und Schleitheim im Kanton Schaffhausen erlebten. Am Abend floss plötzlich ein regelrechter Fluss durch die Dörfer. «Es war verrückt. Es hat nicht einmal gewittert, nur geregnet. Plötzlich war das Wasser einfach da», erzählte Marina Becker, Servicekraft im Restaurant Löwen, die den reissenden Strom filmte.