«Undine»

Regisseur Christoph Petzold transportiert den jahrhundertealten Mythos um die Wasserfrau Undine ins Jetzt: In seiner Version wohnt Undine (Paula Beer) in Berlin und ist Expertin für Stadtentwicklung.

Petzold wechselt

die Perspektive

Wie Petzold in einem Pressestatement erklärt, wurde er unter anderem von Ingeborg Bachmanns «Undine geht» zu einem Perspektivenwechsel inspiriert: «Mir hat gefallen, dass Undine spricht und nicht irgendwelche Erzähler oder Männer. Da spricht eine Frau.»

Beer und Rogowski

als eingespieltes Team

In Petzolds Adaption ist Undine selbstbestimmt: Sie will nicht töten – Christoph liebe sie zum ersten Mal ihrer selbst willen, so Petzold, und das sei seine Liebe, für die sie kämpft: «Den Fluch zu brechen, aus einer weiblichen Perspektive, kam mir als richtige Erzählhaltung vor.»