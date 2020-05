Pestizide im Grundwasser

Wasserversorger fürchten um unser Hahnenburger

Rückstände eines wohl krebserregenden Pflanzenschutzmittels belasten im Mittelland das Grundwasser. Die Wasserversorger warnen davor, dass unser Leitungswasser aufbereitet werden muss.

Das Grundwasser ist mit Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil «erheblich» verunreinigt. In 12 Kantonen wurde der Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter Wasser überschritten, wie eine neue Analyse des Bundesamts für Umwelt ergab. «Der Wirkstoff Chlorothalonil wurde in der Landwirtschaft verwendet und daher ist es nicht überraschend, dass Rückstände im Grundwasser gefunden werden», sagt Eva van Beek vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV. Der Bund hat Chlorothalonil neu als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft und die Anwendung per Anfang 2020 verboten.

Teure Aufbereitung des Grundwassers

Für Biologe Caspar Bijleveld, der die hängige Initiative für ein Verbot künstlicher Pestizide (siehe Box) unterstützt, ist die Analyse des Bundes ein weiteres Alarmzeichen: «Das Pestizidproblem besteht weiterhin. Die Stoffe gelangen ins Wasser und am Ende in unseren Körper und wir haben keine Ahnung, was die Cocktails langfristig machen.» Es brauche ein radikales Umdenken, damit man in Zukunft bedenkenlos Hahnenwasser trinken könne. «Entweder, die Konsumenten kaufen viel mehr Bio und der Markt regelt die Problematik , oder aber die Politik verbietet den Einsatz synthetischer Pestizide und den Import von pestizidbelasteten Lebensmitteln.»