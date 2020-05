Aktualisiert 14.05.2020 13:35

Nause zu Anti-Lockdown-Demo

«Wasserwerfer sind der falsche Weg»

Erneut haben Gegner der Corona-Massnahmen für Samstag zu einer Kundgebung aufgerufen. Die Polizei will mit einem grösseren Aufgebot, aber mit der nötigen Verhältnismässigkeit vorgehen.

von Simon Ulrich

«Das vom Bund angeordnete Versammlungsverbot gilt nach wie vor, darunter fallen auch Kundgebungen»: Die mahnenden Worte aus der Mitteilung des Berner Gemeinderats kommen nicht von ungefähr: Für den kommenden Samstag haben Gegner der Corona-Massnahmen erneut zu einer Demonstration in der Innenstadt aufgerufen. Bereits am 2. und 9. Mai hatten sich jeweils mehrere Hundert Menschen zu Platzkundgebungen beim Bundeshaus versammelt.

Dass die Demonstranten von ihrem Vorhaben absehen, ist allerdings unwahrscheinlich. So sieht das auch die Kantonspolizei: «Vielmehr muss aktuell davon ausgegangen werden, dass erneut zahlreiche Personen Abstände missachten und die Verbreitung des Virus in Kauf nehmen werden», schreibt sie in ihrer Mitteilung vom Donnerstag.

Polizei vergrössert Aufgebot

Die vergangenen Anti-Lockdown-Kundgebungen konnten jeweils erst nach längerer Zeit aufgelöst werden. Sachliche Gespräche mit den Teilnehmern seien kaum möglich gewesen. «Führen Gespräche nicht zum Ziel, muss die Polizei im Rahmen der Verhältnismässigkeit die nötigen Massnahmen treffen», heisst es weiter.

Will heissen: Wer sich nach den Lautsprecherdurchsagen der Polizei nicht entfernt, muss mit einer Anzeige rechnen. Laut dem Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause wurden am letzten Samstag Dutzende Anzeigen ausgesprochen. «Auch am kommenden Wochenende werden wir Teilnehmende rechtlich zur Verantwortung ziehen», sagt Nause. Ausserdem wird die Polizei ihr Aufgebot vergrössern, wie sie ankündigte.

Bunt gemischtes Publikum

Anti-Lockdown-Demos aufzulösen, sei kein leichtes Unterfangen und brauche eine gewisse Zeit. «Es handelt sich um ein bunt gemischtes Publikum – vom Säugling im Kinderwagen bis zur älteren Dame am Rollator», erklärt Nause. Die Teilnehmenden seien zwar «friedlich, aber renitent». Daher müsse die Polizei mit Entschlossenheit, aber eben auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl zu Werke gehen. «Klar, mit einem Wasserwerfer könnte man die Demo schneller auflösen – aber das erachten wir als falschen Weg.»

Zumal am kommenden Samstag erstmals seit dem Lockdown wieder der Wochenmärit stattfindet und Aussenbestuhlungen möglich sind. Die allmähliche Rückkehr zur Normalität will die Polizei auf keinen Fall stören. «Ein massiver Polizeieinsatz würde auch das Leben all jener, die nicht an der Kundgebung beteiligt sind, unnötig tangieren», so der Sicherheitsdirektor.