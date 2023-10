Watt ZH: Kantonspolizei Zürich stellt 1.5 Kilogramm Opium sicher

Fahnder der Kantonspolizei Zürich führten im Auftrag der Staatsanwaltschaft in Watt ZH eine Hausdurchsuchung durch. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung am Freitag mitteilt, trafen sie schon vor dem Haus auf den Bewohner, einen 39-jährigen Iraner. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Kantonspolizisten in einem Versteck zirka 1.5 Kilogramm Opium.