US Open : Wawrinka muss aufgeben – Teichmann und Ritschard scheitern in erster Runde

Das US Open hat begonnen.

Das US Open ist für Stan Wawrinka schon in der ersten Runde vorbei. Gegen den Franzosen Corentin Moutet muss der Waadtländer nach zwei Sätzen verletzt aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt lag «Stan de Man» bereits mit zwei Sätzen im Rückstand. Die Aufgabe kam durchaus überraschend – wenige Minuten zuvor verspielte Wawrinka noch zwei Satzbälle. Allerdings kam der Physiotherapeut bereits im ersten Satz aufs Feld. Gegenüber dem SRF sagte er: «Weiterzuspielen wäre zu riskant gewesen.»

Wawrinka ist aber nicht der einzige Schweizer, der seine Segel früh streichen muss. Auch Qualifikant Alexander Ritschard (ATP 187) bleibt in der ersten Runde hängen. Der 28-Jährige zeigte gegen die Weltnummer acht, Felix Auger-Aliassime, eine starke Leistung. Er verlor aber dennoch in vier Sätzen.

Jil Teichmann und das US Open sind wahrlich keine Liebesbeziehung. Die Schweizerin unterliegt der Chinesin Shuai Zhang (WTA 36) mit 4:6 und 2:6. Dabei ging Jil Teichmann noch mit Break in Führung, doch ihre Fehleranfälligkeit war viel hoch. Nach 1:16 Stunden war die Partie vorbei. Teichmann meinte: «Ich habe in den entscheidenden Momenten nicht gut gespielt.»