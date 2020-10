Out am French Open :

Out am French Open : Wawrinka von französischem Zauberlehrling überrumpelt

Der Matchball für Hugo Gaston: Stan Wawrinka scheitert am jungen, aufstrebenden Franzosen. Video: SRF

So hatte sich das keiner vorgestellt, schon gar nicht nach dem ersten Satz. In diesem hatte Stan Wawrinka den 15 Jahre jüngeren, 15 Zentimeter kleineren und 222 Ränge schlechter klassierten Hugo Gaston (ATP 239) in weniger als einer halben Stunde 6:2 dominiert.

Was folgte, war krass und mündete in eine von Wawrinkas unerwartetsten Niederlagen. 6:2, 3:6, 3:6, 6:4, 0:6 nach 3:10 Stunden – nie zuvor hat er an einem Grand-Slam-Turnier gegen einen so schlecht klassierten Spieler verloren.

Wawrinka kämpfte verbissen

Der Tag war geprägt von misslichen Bedingungen, Temperaturen um 13 Grad und einem Nieselregen, der auf den Aussenplätzen eine zweieinhalb Stunden dauernde Pause erzwang. Zu diesem Zeitpunkt hatte der nur 1,73 m grosse Stoppball-König Gaston den Respekt vor Wawrinka bereits abgelegt und zeigte, weshalb er als einer der flinksten und kreativsten Spieler Frankreichs gilt. Da stand es 2:2 im 3. Satz.

Wawrinka streckte sich am Ende vergebens. Foto: Alessandra Tarantino (Keystone/AP Photo)

Der Linkshänder aus Toulouse, der letzte Franzose im Turnier, zwang Wawrinka in der Fortsetzung mit seiner starken Defensive, seiner Nonchalance und seinem Variantenreichtum immer wieder zu Fehlern. Der Lausanner, der seine neunten Achtelfinals in Roland Garros anstrebte, kämpfte verbissen und rettete sich in den fünften Satz. In diesem fiel er aber rasch zurück gegen die Turnierentdeckung, die über sich hinaus wuchs und seine Coolness erst nach dem Sieg ablegte.

Zu langsame Bedingungen

Brisanterweise hatte Wawrinka erwartet, dass die langsamen Bedingungen in Paris für ihn ein Vorteil sein würden. Gegen Gaston waren sie aber so langsam, dass es sogar ihm schwer fiel, Winner zu schlagen. Das führte dazu, dass er immer höhere Risiken einging, die Fehlerquote stieg und sich Gaston je länger desto wohler fühlte.